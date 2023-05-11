Derbide kazanan Kemer 2020 oldu

Amatör Küme 1. Grup'ta mücadele eden Kemer'in gençlerinden iki takımın karşı karşıya geldiği mücadele 4-1 Kemer 2020 Futbol Kulübü'nün üstünlüğü ile sona erdi.

Maç öncesi her iki takımın oyuncuları ve teknik heyetiyle bir araya gelen Belediye Başkanı Topaloğlu, iki takımın oyuncularına da başarılar diledi. Kemer'de yer alan Kazım Gül Spor Tesisleri'nde oynanan derbi, oldukça çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Maça daha etkili başlayan Kemer 2020 Futbol Kulübü, maçın henüz 12. dakikasında ceza sahası içerisine giren Sercan Bıyıklı'nın ayağından bulduğu golle skoru 1-0'a taşıdı ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıya da etkili ve hızlı bir oyunla başlayan Kemer 2020 Futbol Kulübü, oyuncusu Özkan'ın 47. dakikada ceza sahası dışından çektiği şutta top fileleri havalandırdı ve skoru 2-0 yaptı.

Gol arayışlarını sürdüren Yeşil Kemer Spor ise aradığı golü 60. dakikada Mehmet Emin ile buldu ve farkı 1'e indirdi. Dakika 71'de Yusuf Sağlam'ın ortasında Sercan Bıyıklı topu ağlara gönderdi ve kendisinin ikinci Kemer 2020 Futbol Kulübü'nün 3. golünü kaydetti. 90+5'de Kemer 2020 Futbol Kulübü oyuncusu Yusuf Sağlam karşı karşıya kaldığı rakip kalecisini geçerek topu filelerle buluşturdu ve takımının 4. golünü kaydetti. Maç 4-1 Kemer 2020 Futbol Kulübü'nün üstünlüğü ile sona erdi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer derbisinde oynanan maçın fair play içerisinde geçtiğini belirterek, galip gelen Kemer 2020 Futbol Kulübü'nü tebrik ettiğini söyledi.