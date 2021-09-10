Dereceye girip AÜ'yü tercih eden 6 öğrenciye burs

Dereceye giren öğrencilerden 6'sı bu yıl ilk kez uygulamaya konulan öğrenim hayatı boyunca burs almaya hak kazandı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarına göre Akdeniz Üniversitesi'ni tercih eden dereceli öğrenci sayısı arttı. Derece yapan öğrencileri Akdeniz Üniversitesi'ne kazandırmak adına bu yıl ilk kez uygulamaya konulan burs uygulamasının da etkisiyle geçen yıl YKS'de ilk 2 bine girerek Akdeniz Üniversitesi'ni tercih eden öğrenci sayısı 3 oluken, bu yıl bu sayı 14'e yükseldi. Sözel, eşit ağırlık, dil ve sayısal alanlarında dereceye giren öğrencilerden 6'sı da eğitim hayatları boyunca burs almaya hak kazandı.

“Tıp Fakültesi'nden 4 öğrenci”

Bu yıl ilk kez hayata geçen burs uygulaması ile dil, sözel ve eşit ağırlık alanlarında ilk 500 ve sayısalda ilk bine giren öğrenciler aylık 3 bin lira; dil, sözel ve eşit ağırlık alanlarında ilk bin ve sayısalda ilk 2 bine giren öğrenciler ise aylık 2 bin lira burs ile ödüllendirildi. Sonuçlara göre sözel alanında ilk 500'e giren bir Eğitim Fakültesi öğrencisi ve sayısalda bine giren bir Tıp Fakültesi öğrencisi 3 bin TL burs almaya hak kazanırken, sözelde ilk bine giren 1 Eğitim Fakültesi ve sayısalda ilk 2 bine giren 3 Tıp Fakültesi öğrencisi de sınıfta kalmamak şartı ile eğitim hayatları süresince 2 bin TL burs almaya hak kazandı.

“Başarıyı ödüllendiriyoruz”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu yıl ilk kez uygulamaya koydukları burs ile amaçlarının hem derece yapan öğrencileri Akdeniz Üniversitesi'ne çekmek hem de başarılı öğrencilerin eğitim hayatlarında maddi sıkıntı çekmeden daha rahat bir eğitim hayatı geçirmeleri olduğunu söyledi. Bunun bir anlamda çalışmayı ve başarıyı ödüllendirmek olduğu söyleyen Rektör Özkan, “Üniversite sınavına hazırlanmak yoğun ve zorlu bir süreç. Bu öğrencilerimiz çok çalıştı, çok emek verdi. Biz de onları vereceğimiz bursa destekleyeceğiz. Böylelikle sadece derslerine odaklanarak daha yüksek akademik başarılara imza atabilecekler. Burs uygulamamız önümüzdeki yıllarda da devam edecek böylelikle parlak zihinleri üniversitemizde daha fazla göreceğimize inanıyorum. Böylece üniversitemizin çıtası her anlamda yükselmiş olacak” diye konuştu.

“Tıp Fakültesini dereci ile bitirenlere para ödülü”

2020-2021 eğitim-öğretim yılında ayrıca ilk kez uygulamaya konulan Tıp Fakültesi mezunlarından dönem birincine 4 bin TL, dönem ikincisine 3 bin TL ve dönem üçüncüsüne de 2 bin TL para ödülü verildi. Tıp Fakültesine mezunlarına para ödülleri Mezuniyet Töreni'nde takdim edilmişti.