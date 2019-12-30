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Deri tamir atölyesinde yangın

Antalya’da deri tamir atölyesinde çıkan yangında tamir için getirilen ürünler zarar gördü.

Antalya'da deri tamir atölyesinde çıkan yangında tamir için getirilen ürünler zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan deri tamir atölyesinde yangın çıktı. Yangın, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürülürken, tamir için getirilmiş 80-100 adet ürünün zarar gördüğü bildirildi. Yangın sırasında iş yerinde kimsenin bulunmadığı, yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirtildi.

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