Detektör köpekle yapılan operasyonda sobanın içinden uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri tarafından detektör köpek ile düzenlenen operasyonda sobanın içerisinde uyuşturucu bulundu.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok sayıda adrese detektör köpek ile düzenlediği baskınlarda uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu madde kullanmaktan 24 şüpheli hakkında da işlem yapılırken, operasyon çerçevesinde 56 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalar sırasında bir evde sobanın içerisinden uyuşturucu madde çıktı.