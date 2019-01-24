Dev dalgayla fotoğraf hevesi hüsranla sonuçlandı

Antalya'da fırtınada oluşan dev dalgalar eşliğinde fotoğraf çekinmek isteyen vatandaş, fotoğraf çekinmesinin ardından suların içerisinde kaldı.

Sabah saatlerinde kent merkezinde saatteki hızı 100 kilometreye kadar ulaşan şiddetli rüzgar, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Boyu 3 metreye kadar çıkan dev dalgaları gören bazı vatandaşlar uzak bölgeden cep telefonlarına sarılıp anı ölümsüzleştirirken, bir vatandaşın dev dalgaların çarptığı sahilin kıyısına kadar gelip fotoğraf çekinmek istemesi hüsranla sonuçlandı. Dalganın sahilde ulaşacağı bölgeyi kestiremeyen vatandaş, fotoğraf çekinmesinin 2 saniye sonrasında suların içerisinde kaldı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş, ıslanması üzerine sahil kenarından uzaklaştı.