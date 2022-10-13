Dev korsan tur teknesi 130 milyon liraya mal olacak, aynı anda bin 163 turist taşıyacak

Manavgat tersaneler bölgesinde Alanyalı iş adamı Hasan Çavuşoğlu tarafından yaklaşık 130 milyon TL'ye yapılacak olan 5 katlı günübirlik tur teknesi aynı anda bin 163 misafiri ağırlayabilecek. Bin ton çeliğin kullanılacağı gemi, 50 kişiye de istihdam sağlayacak.

Alanyalı iş adamı Hasan Çavuşoğlu'nun girişimleriyle inşa edilen tur teknesi tamamlandığı zaman aynı anda bin 163 kişiye hizmet verecek. 50 kişinin istihdam edileceği teknede bin ton çelik kullanılacak. Tamamlanıp suya indirildiğinde deplasmanlı ağırlığı bin 400 tonu bulacak olan tur teknesinde misafirlerin tamamına

aynı anda hizmet verebilecek mutfak, restoran ve barların yanı sıra çocuklar için oyun grupları da yer alacak.

"Çelik olduğu anlaşılmayacak"

2 yıl önce Manavgat'ta büyük bir gemi inşa ettiklerini ancak geçen sene o geminin yandığını hatırlatan Hasan Çavuşoğlu, "Yanan gemiyi yeniden inşa etmektense daha büyük, daha modern ve gördüğümüz eksikleri de gidererek sıfır bir gemi yapmaya karar verdik. Manavgat'ta bazı imkanlar kısıtlı olduğu için tersane bünyesinde bir alanı kiraladık. O alanda geminin inşasını bütün iş yüküyle kendimiz yapıyoruz. Gemiyi tamamen çelikten yapıyoruz. Şu anda karkası yürüyüş takımlarına kadar tamamlandı. Kumlama işleminin ardından boyaya geçeceğiz. Yaklaşık 1 ay sonra suya indireceğiz. Suya indirdikten sonra içini de yapacağız. Geminin içini tamamen deri ve ahşapla kapatacağız. İnsanlar çelik olup olmadığını bile anlamayacak. Misafirlerimizin rahat etmesi için geminin içine asansör sistemi dahi koyduk" dedi.

"Dünyada eşi olmayabilir"

2 sene önce yaptıkları geminin daha büyük ve modernini yaptıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Bu gemi gibi kendi kategorisinde günübirlik turizm amaçlı kullanılan korsan gemileri araştırmalarımda dünyada görmedim. Sadece İspanya'da 50-55 metrelik ahşaptan bir tekne biliyorum. O da 2 katlı ve hareket etmiyor, limanda bağlı duruyor. Bu gemi dünyanın kendi kategorisinde günübirlik turizm amaçlı en büyük gemisi diyebilirim. Bin 163 misafir kapasitesi var. Gemimiz 5 katlı, her katta bin metrekarelik kullanım alanı var. Sadece misafirlerin kullanım alanı toplam 5 bin metrekare" diye konuştu.

"Yaklaşık 130 milyona mal olacak"

Gemide kullanılan çeliğin bin ton civarında olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu gemiyi tamamen kendimiz inşa ediyoruz. Arada taşeronlar olmadığı için yaklaşık 7 milyon euro maliyeti var. Türk lirası olarak 129 milyon 500 bin lira civarında. Bu geminin inşasında devletimizin bize yatırım teşviki için verdiği sadece KDV muafiyeti var. Geminin tonajı deplasman ağırlığıyla birlikte toplam bin 400 ton" dedi.