Dev orkestraya 7 Akdenizli seçildi

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'ndan 7 öğrenci, bugüne kadar düzenledikleri 72 konserde 94 bin izleyiciye ulaşan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası seçmelerini kazandı.

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrasının (DÇSO), Türkiye'deki çeşitli konservatuvarlarında okuyan 11-18 yaş grubu öğrencileri arasından en iyileri bir araya getirmeyi hedeflediği seçmelerde 7 öğrenci ile üstün başarı elde etti. Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'ndan 7. sınıf öğrencisi Vera Tsvayer viyolonsel, 10. sınıf öğrencisi İlay Çakmak keman, 10. sınıf öğrencisi Bengi Bahar Işkıncı viyola, 11. sınıf öğrencileri Alara Kesdi ve Derya Gümüş ise obua ile seçmeleri kazandı.

Başarılı öğrencileri ve bu başarıda emeği geçen tüm hocaları teşekkür belgesi vererek kutlayan Antalya Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Atilla Kadri Şendil, “Üniversitemizi ve okulumuzu gururlandıran hocalarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi. Şefliğini ve Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen'in yaptığı dev orkestranın seçmelerini kazanan öğrenciler ile öğretmenleri Prof. Dr. Eren Güllü Sayarı, Prof. Dr. Ayşe Sezer, Öğr. Gör. Oya Uçarcı ve uzman öğretmenler Utku Kapço ve Can Özhan da büyük gurur yaşadı.