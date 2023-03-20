Deve ahırında 2 kilo uyuşturucu daha ele geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gün önce Jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonda 10 kilo 200 Gram Metamfetamin ele geçirilen deve ahırında narkotik detektör köpeği ‘Bayır'ın da destek vermesi ile yapılan aramada 2.5 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; 3 gün önce Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 10 kilo 200 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, olayla ilgili yakalanan 2 şüpheliden K.P. tutuklanırken yabancı uyruklu İ.M. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İ.M.'yi takibe alan Antalya İl ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha önce uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği Çayyazı Mahallesinde bulunan deve ahırında arama yaptı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda Narkotik Dedektör Köpeği Bayır'ın da katılımıyla gerçekleştirilen aramada 2 Kilo 124 Gram Metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan İ.M., K.P. ve P.H.K. isimli şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmak suçlarından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.