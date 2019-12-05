Devre arası kamp için Kuzey Kore'den bile takımlarla görüşmeler devam ediyor

Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, "Antalya gelmiş geçmiş tüm yılların turizm rekorunu kırdı, spor turizminde de yeni rekor için hazırlıklar yapıyoruz. Bu yıl hedefimiz 3 bin kamp" dedi. Yaşacan ayrıca, "Kuzey Kore'den bile şu anda takımlarla görüşmeler devam etmekte. Bir vize sıkıntısı olduğu söyleniyor, o konu çözülürse Kuzey Kore, Çin ve Japonya ile birlikte çok mükemmel takımlar gelecek. İskandinavlar da Mart ayında gelecek. İzlanda'dan bile takım geliyor" ifadelerini kullandı.

Turizmin başkenti Antalya için 2019, rekorlar yılı oldu. Önceki senelere göre rekor sayıda turist ağırlayan Antalya'da otellerin tamamı doldu taştı. Yaz sezonunun kapanmasıyla birlikte Antalya'da kış turizmi hazırlıkları başladı. Kış sporlarına da ev sahipliği yapan Antalya'da çeşitli branşta spor dallarının kamp ve turnuva dönemi başlıyor. Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan İhlas Haber Ajansına (İHA) yeni sezon beklenti ve hedeflerini aktardı.

"Antalya ivme kazandı"

Antalya'nın bu yıl turizmde tüm yılların rekorunu kırdığını ifade eden Yaşacan, spor turizminde de yeni bir rekor için hazırlıklar yapıldığını kaydetti. Kışın Antalya'da golf, kano, yelken, tenis, okçuluk, sörf gibi çok sayıda spor faaliyetinin yapıldığını dile getiren Yaşacan, "Antalya spor ve kamp organizasyonu konusunda güzel bir ivme kazandı. Bu sene spor turizminde rekorlar kırılacak" şeklinde konuştu.

"Mart'ta İskandinavlar gelecek"

Süper Lig takımlarının devre arasına girmesiyle birlikte Antalya'da kampa gideceklerini ifade eden Yaşacan, "Önce bütün Türk ligleri gelecek, ardından Avrupa ve BDT ülkeleri, Rusya, Kazak, Özbek bölgeler gelecek. Kuzey Kore'den bile şu anda takımlarla görüşmeler devam etmekte. Bir vize sıkıntısı olduğu söyleniyor, o konu çözülürse Kuzey Kore, Çin ve Japonya ile birlikte çok mükemmel takımlar gelecek. İskandinavlar da Mart ayında gelecek. İzlanda'dan bile takım geliyor, Nisan'ın sonuna kadar kış için spor turizmi devam ediyor" diye konuştu.

"Hedef 3 bin"

Geçen yıl bölgede tüm branşları kapsayan 2 bin spor kampı yapıldığını hatırlatan Yaşacan, bu yıl hedefin 3 bin kamp olduğunu söyledi. Yaşacan, "Devlet ve özel sektör olarak spor turizmini çok iyi değerlendirirsek ülkenin tanıtımı için çok iyi kullanırız. Burada Ocak'ta yapılan bir turnuva ilgi çekecek çünkü her tarafta kar yağarken insanlar burada denize giriyor" ifadelerine yer verdi.

Yaşacan, yabancı basının Türkiye hakkında yaptığı karalamaların spor turizmi ile bastırılabileceğini söyledi. Yaşacan, sporun ülkenin imajını değiştirdiğini vurguladı.