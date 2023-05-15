Antalya'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Devre Mülk Simsarları” operasyonunda 20 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık bir haftadır otelde faaliyetini sürdürdükleri, bu süreçte 6 farklı müştekiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Devre mülkü olan yaşlı vatandaşları arayan şahıslar, devre mülklerini yabancı kişilere yüksek fiyata satabileceklerini ancak bu satıştan kaynaklı hesaplarına yüksek miktarda para girişi olacağı, bankacılık sisteminin bunu kara para olarak algılayabileceğini söyleyerek bankaya yönlendirdi.

İşlemi yapan banka görevlisinin yanına birlikte giderek devre mülkü olan şahsın torunu veya yakını olarak tanıtıp müşterilerin bilgisi dışında kredi çektirdikleri, mobil bankacılık hesabı açtırdıkları, çekilen miktarları paravan olarak kurdukları şirketin hesabına aktararak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şahıslarla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çalışma gerçekleştirildi.

20 şüpheli yakalandı

Ekipler tarafından “Devre Mülk Simsarları” isimli operasyon başlatıldı. Operasyonda şüphelilerin organizasyonu bir otelde yaptıkları, otelin lobisi ve diğer bölümlerini kiraladıkları, internette iş ilanı vererek özellikle üniversite öğrencilerini müştekileri aramaları karşılığında komisyon bedeli vererek işe aldıkları belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili toplam 20 şahıs yakalandı.

Cep telefonları, sim kartları ve dijital materyaller ele geçirildi

Şüphelilerin üzerlerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, müştekilerle görüşecekleri konuların belirlendiği konuşma metinleri, arayacakları çok sayıdaki müştekilerin isim ve irtibat bilgileri, görüşme yaptıkları müştekilerin bilgileri, cep telefonları, sim kartları ve dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin yaklaşık bir haftadır otelde faaliyetini sürdürdükleri, bu süreçte 6 farklı müştekiyi dolandırdıkları tespit edildi.

Yakalanan 20 şüpheliden 8'i ifadeleri alınarak cumhuriyet savcısı talimatıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 12 şahıstan 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.