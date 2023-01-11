Devrilen ağaç lüks otomobili hurdaya çevirdi

Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına dolayasıyla devrilen ağaçlar otomobillere zarar verdi. Muratpaşa Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler günün ilk saatlerinden itibaren kent merkezinde 13 ayrı olaya müdahale etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ‘Turuncu Kod'la uyardığı Antalya kent merkezinde şiddetli yağış ve fırtına günün ilk saatleriyle birlikte etkisini arttırdı. Fırtına, kent merkezinde birçok noktada ağaçların dallarını kırdı, gövdesinden kopardı. Ağaçların altında kalan bazı araçlar hasar görürken yaralanan olmadı. Muratpaşa Belediyesi ekipleri de şiddetli yağış ve fırtına dolayasıyla adeta teyakkuz durumuna geçti. Park ve Bahçeler ve Fen İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipler, günün ilk saatleriyle birlikte su basması, ağaç kopması gibi 13 ayrı olaya müdahale etti. Ekipler, son olarak Meydankavağı Mahallesinde park halinde bulunan bir aracın üzerine devrilen ağacı kaldırdı.