Devrilen ağaç otomobili pert etti

Antalya'da fırtınada devrilen ağacın altında kalan bir rant a car şirketinin otoparkındaki yeni otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda kimsenin yaralanmaması ise teselli kaynağı oldu.

Antalya'da bugün sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli fırtına kent genelinde çok sayıda ağacın devrilmesine yol açtı. Güzelyurt Mahallesi'nde bir rant a car firmasının otoparkında ağaç şiddetli fırtına sebebiyle kökünden sökülerek otoparkta bulunan yeni aracın üzerine düştü. Ağacın ağırlığı altında ezilen otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda yaralanan olmadı.

İşletme sahipleri, fırtına sebebiyle otoparktaki diğer araçları güvenli bölgeye aldıklarını, bu sırada bir otomobilin aniden devrilen ağacın altında kaldığını söylediler.