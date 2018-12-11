Devrilen elektrik direği sera ve ürünlere zarar verdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün öğleden olumsuz hava şartları sebebiyle bazı seralarda yırtılmalar yaşanırken Beykonak Mahallesi'nde bir seranın üzerine elektrik direği devrildi.

Beykonak'ta Ramazan Deniz (32) isimli üreticinin serasının bitişiğindeki elektrik direği şiddetli rüzgara dayanamayıp kırıldı. Kırılan ahşap direk seranın üzerine devrildi. Gece saat 23.00 sıralarında yaşanan olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Üretici Ramazan Deniz, "Gece gelip serama baktığımda elektrik direğinin seramın üzerine devrildiğini gördüm. Elektrik akımı olabilir diye seraya yaklaşmadım. Yetkililer gelip elektriği kestiler. 2 dönümlük alanda zararım var" dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Gökçe ise,"Ağaç direk rüzgardan dolayı kopmuş. Seranın üzerine devrilmiş. Seranın çatısı da demir olunca şase yapmış. Seranın tümüne dağılmış. Seranın üzerindeki plastik yanmış. Yanan plastik seranın içindeki ürünleri ve sulama sistemini yakmış. Bu olayın tek sevindirici tarafı can kaybının olmamasıdır. Vatandaş serasını kendi imkanlarıyla tamir ediyor. Olayla ilgili Kumluca Ziraat Odası Başkanlığı, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğü Ekipleri tarafından hasar tespiti yapılıyor" diye konuştu.