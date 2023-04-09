Devrilen iş makinesinin kepçesi otomobilin kaputunun üzerine düştü

Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen iş makinesinin kepçesi, park halindeki otomobilin ön kaputunun üzerine düştü.

Kaza; Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezi, oteller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; otel tadilatı yapan ve sürücüsü belirlenemeyen iş makinesi, dönmek için sürücüsünün manevra yaptığı sırada devrildi. Park halindeki otomobile çarpan iş makinesi, yan yatarken, kepçesi otomobilin ön kaputunun üzerine düştü. Olayda ölen ve yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından iki tarafta oluşan maddi zararın karşılanması için karşılıklı anlaşma ile sona erdi.