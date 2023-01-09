-Devrilen kamyonetten yaralanmadan çıkan sürücü, polisten kaçarken yüksekten düşüp yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kaldırıma çarpıp devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyonet şoförü, polisten kaçmak isterken yüksekten düşüp yaralandı.

Kaza, gece saat 04.00 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan Mesut K.(24) idaresindeki 07 NHK 11 plakalı plastik kasa yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan Mesut K., kamyonetten kendi imkanıyla çıkıp olay yerinden kaçtı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazadan kurtuldu, kaçarken düşüp yaralandı

Olay yerine gelen polis, araçta ve kaza yerine yakın bölgede kimsenin olmadığını tespit etti. Trafik ekipleri başka kaza yaşanmaması için yolda önlem alırken, karakol ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Ekmel Mahallesi'nde bir yere saklanan sürücü, polisleri görünce kaçmaya başladı. Atlamak istediği yükseklikten dengesiz şekilde düşen Mesut K., yaralandı. Polis ekiplerinin talebi üzerine sürücünün düştüğü yere sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya karışan kamyonet, çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.