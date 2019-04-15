Devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Demre ilçesinde tırın devrilmesi sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.30 sıralarında Kaş-Demre karayolu Gürses Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Naci Emsal Zidani (55) yönetimindeki 31 APP 82 plakalı tır, Palamutluk mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Naci Emsal Zidani araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtaramayınca olay yerine vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Zidani, ambulansla kaldırıldığı Demre Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.