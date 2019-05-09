Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Antalya’nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Serik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün Deniztepesi Mahallesi Yemişli Tahta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Mavi (26) yönetimindeki 07 KB 292 plakalı traktör virajı alamayarak şarampole devrildi.Traktörün altında kalan sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi. Mavi'nin cenazesi ambulans ile Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Mavi'nin kısa süre önce nişanlandığı öğrenildi.