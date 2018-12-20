DHT 1 Yılda 20 bin seyirci ile buluştu

Genel Sanat Yönetmenliğini Müfit Kayacan'ın yaptığı DHT'nin oyuncuları, bugüne kadar 3'ü ortaoyunu, 2'si de çocuk oyunu olmak üzere toplam 9 oyun sahneledi. Döşemealtı'nda binlerce kişiyi tiyatro ile buluşturan DHT, 2018 yılında da hem mahallelerde kurulan iftar çadırlarında hem de Yeşilpark Kültür Merkezi'nde binlerce tiyatroseveri biraraya getirdi.

Döşemealtı halkının tiyatro aşkı

DHT bu yıl, Vatan Kurtaran Şaban 13, Bu da Geçer Yahu 10, Çocuk Oyunu Pati Kardeşliği 12 kez izleyiciyle buluştu. Ramazan ayında tiyatroyu halkın ayağına götüren DHT, Komşu Köyün Delisi isimli oyunu 22 kez sahneledi. 20 bin seyirciye ulaşan DHT, özelikle kırsal mahallelerde oturan bir çok vatandaşa ilk kez tiyatro izleme fırsatı sundu. Başarılarıyla dikkat çeken DHT, kent merkezinden de seyirci çekmeye başladı.

Döşemealtı Halk Tiyatrosu'nun kurulmasında ki amacı anlatan Belediye Başkanı Turgay Genç, “Bölge halkımız daha önce sosyal ve kültürel etkinlikler için Antalya kent merkezine gitmek zorunda kalıyordu. DHT'yi kurarak bu kez biz kent merkezinden ilçemize tiyatro seyircisi çekmeye başladık. Amacımız her yaştan insanı sahne sanatlarıyla buluşturmak ve tiyatroya ilgi duyan herkesi biraraya getirmek” dedi.