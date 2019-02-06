DHT'den göz dolduran oyun

Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu'nun 2018-19 sezonunda sahnelediği “Bu da Geçer Ya Hu” adlı oyunun özel gösterimi ayakta alkışlandı.

Uğur Saatçi'nin yazdığı, Murat Demirbaş'ın yönettiği müzikli komedi oyunu, özel bir gösterimle izleyici karşısına çıktı. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'in de izlediği oyun ayakta alkışlandı. Oyuna Döşemealtılılar kadar Antalya'nın merkez ve çevre ilçelerinden gelen izleyiciler de yoğun ilgi gösterdi.

İstanbul'un işgali sırasında yaşanan olayları ve halkın düşmana karşı direnişini esprili bir dille anlatan müzikli ve danslı oyun sonunda, kültür sanata verdiği destekten ötürü Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e seyirciler adına çiçek takdim edildi.

Döşemealtı'nda bir ilke imza atarak halk tiyatrosunu kurduklarını belirten Başkan Genç, başta DHT Sanat Yönetmeni Müfit Kayacan olmak üzere tüm oyunculara ve teknik ekibe teşekkür etti.

Başkan Genç, “2014 Nisan ayı itibariyle İlçemiz de başlattığımız hizmet atağı ile yaklaşık 100 projeyi hayata geçirdik. Alt yapıdan-üst yapıya, kültür-sanattan spora, eğitimden sağlığa hemen her alanda ilkleri yaptık. Döşemealtı Halk Tiyatrosu'da bu projelerimizden yalnızca bir tanesidir. Büyük emeklerle kurduğumuz halk tiyatromuz artık Antalya'nın markası haline gelmiştir” dedi.