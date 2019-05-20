DHT'den iftarlık güldürü

Ramazan ayında geleneksel olarak halkla sanatı buluşturan Döşemealtı Belediyesi Halk Tiyatrosu (DHT) bu Ramazan ayında da iftarın ardından sahnelenen "Dengi Dengine" isimli oyunla ilçe halkını güldürdü.

Döşemealtı Belediyesi'nin ilçede kültür sanat alanındaki boşluğu doldurmak, Döşemealtılıların sanatsal etkinlik ihtiyacını karşılamak amacıyla kurduğu DHT, 2016 yılında kurulduktan kısa bir süre sonra Ramazan ayı dolayısıyla mahallelerde ortaoyunu sergilemeye başladı.

Bu yıl Ramazan ayında da geleneği bozmayan DHT, geleneksel Türk tiyatrosu orta oyunu metinlerinden derlenen müzikli komedi oyunu "Dengi Dengine" isimli oyunla seyirci karşısına çıktı. Yeşilbayır Amfi Tiyatro'da iftar sonrası sahnelenen ilk oyun büyük beğeni topladı. DHT Genel Sanat Yönetmeni Müfit Kayacan'ın yönettiği oyun dün akşam Yeşilbayır Amfi Tiyatro'da yeniden sahnelendi. İzleyicileri neşeli anlar yaşatan oyun, 24-26-30 Mayıs tarihlerinde Döşemealtı Kent Meydanı'nda saat 20.45'te tiyatroseverlerle buluşacak.