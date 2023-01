Dijital imar projesi yoğun ilgi görüyor

Üretken belediyecilik anlayışı ile yeni ve yenilikçi projeleri bir bir hayata geçiren Alanya Belediyesi, Dijital İmar Yönetim Sistemini devreye soktu. Vatandaşlar, Dijital İmar Yönetim Sistemi sayesinde her türlü yapı ruhsatı başvurularını dijital olarak yapabilecekler ve aracılar olmaksızın başvuru süreçlerini takip edebilecekler. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, encümen toplantısının ardından sistemin faydaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Projenin vatandaşlara katkılarına değinen Başkan Yücel, “Vatandaşlarımız sistem sayesinde her türlü yapı ruhsatı başvurularını online olarak yapabilecekler. Bu sayede kurum içerisinde sıra beklemeyecekler. Başvuru aşamasının her aşaması hakkında SMS ile bilgilendirilecekler. Dijital olarak incelenen projeler sayesinde çıktı maliyetleri de otomatikman düşecek. Vatandaşlarımızın başvuruyu nasıl yapacaklarına ilişkin sorun yaşamamaları adına basit ve anlaşılır kullanım kılavuzu da oluşturuldu. Projenin kurumumuza da yoğunluğu azaltmaktan tutun, daha etkin ve hızlı kontrol ile iş takip kolaylığı ve otokontrol gibi katkıları da sunmasını bekliyoruz. Bu 10 günlük kısa süre içerisinde de 100'den fazla başvuru yapılmış durumda. Zamanla bu sayıyı daha da artırmak ve iş yükünü hafifleteceğiz” diye konuştu.