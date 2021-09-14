Dijital kolaj sanatçısının Türkiye'de ilk sergisi 16 Eylül'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, farklı dünyaları aynı fotoğraf karesinde bir araya getiren dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş'un Türkiye'deki ilk sergisi 16 Eylül Perşembe, saat 18.00'de Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılacağını söyledi. Açlık, savaş, yoksulluk, şiddet gibi görülmeyen ya da görülmek istenmeyen insanlık hallerini, tek bir fotoğraf karesinde çarpıcı bir biçimde sunan dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş, Türkiye'deki ilk sergisini Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılıyor. Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) işbirliğinde Antalya'ya getirilen serginin açılışı 16 Eylül Perşembe saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Gallenkuş'un 50 çalışmasının yer aldığı Paralel Evrenler isimli sergi, bir ay boyunca ücretsiz gezilebilecek.

Belediye Başkanı Uysal, sosyal medyadaki popüler bir platformda ciddi bir takipçisi bulunan Gallenkuş'un dünyada dikkat çeken bir sanatçı olduğunu söyledi. Yaptığı çarpıcı kolajlarla dünyayı şaşırtmayı başardığını dile getiren Başkan Uysal, “Uğur Gallenkuş, dünyada bizi rahatsız eden şeyleri zıtlarıyla birleştirip bize yeniden gösteriyor. Onun çalışmaları, olup biten kötü şeylerin olup bitmemiş olması için zihnimizi yormamamıza vesile oluyor.Kendisi Anadolu insanın, Türk insanın yeni bir şeyler yapma konusunda ne kadar yetenekli olduğunu da gösteriyor. 16 Eylül'de açacağımız sergiye komşularımızı bekliyoruz” dedi.