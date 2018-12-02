Dilek Türkan'la Türk müziğinde zamanda yolculuk

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde düzenlendiği “Muratpaşa'da Sanat Var” konserlerinin ikincisinde, Dilek Türkan'la geçmişten bugüne Türk müziğinde zaman yolculuğu yaşandı.

Türkan Şoray Kültür Merkezi, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği “Muratpaşa'da Sanat Var” konserlerinin ikincisinde de doldu taştı. Türk müziğini modern bir bakış açısı ile geniş kitlelere taşıyan Dilek Türkan, yeni albümü AN ve unutulmaz eski şarkılarla Antalyalı sanatseverlere muhteşem bir gece yaşattı.

Sanatçının kendi sözlerinin ağırlıkta olduğu yeni parçalara, birçoğu gün yüzüne ilk defa çıkmış geleneksel müziğimizden örneklerin de eklendiği AN albümünden şarkılar seslendiren Dilek Türkan'a kemençede Derya Türkan, klavyede Çağrı Sertel, basgitarda Çağlayan Yıldız, udda Enver Mete Aslan, perküsyonda Mehmet Akakay eşlik etti.

Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde sahne almaktan mutluluk duyduğunu söyleyen sanatçı, böyle bir kültür merkezini Antalya'ya kazandırdığı için Belediye Başkanı Ümit Uysal'a da teşekkür etti. Konserin sonunda Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal, sanatçıya teşekkür çiçeği takdim ederken Dilek Türkan da hayranlarına ‘An' albümünü de imzaladı.