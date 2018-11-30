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Dilendiği tekerlekli sandalyesinde öldü

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sokakta dilenen adam tekerlekli sandalyesinde ölü bulundu.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sokakta dilenen adam tekerlekli sandalyesinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, sabah saat 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesinde araç trafiğine kapatılan Şarampol Caddesi üzerinde dilencilik yapan Kemal Güzalan'ın tekerlekli sandalyesinin yanında hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otel önündeki Güzalan'ın öldüğünü belirledi. Güzalan'ın cenazesi, polisin yaptığı incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Güzalan'dan geriye dilencilikten topladığı bozuk para ve poşetteki ekmek parçaları kaldı.

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