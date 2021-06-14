Dim Barajı Suyu arıtılarak 17 mahalleye veriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Dim Barajı'nın suyu arıtılarak Alanya'nın 17 merkez mahallesine verilmeye başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz yıl DSİ'den karşılıklı protokolle devir aldığı Alanya Karakocalı Mahallesi'nde bulunan içme suyu arıtma tesisinden ilçeye arıtılmış içme suyu verilmeye başlandı. 1. Kademesi 90 bin metreküp, 2. Kademesi 60 bin metreküp olmak üzere toplam 150 bin metreküp su kapasiteli arıtma tesisi ile Alanya daha kaliteli içme suyuna kavuştu.

“17 mahalleye veriliyor”

Dim Barajı'ndan içme suyu arıtma tesisine bin 600 milimetrelik çelik borularla 5 kilometrelik isale hattı çekilerek su getiriliyor. Burada ön ve son klorlama, kaskat havalandırma, hızlı ve kum filtrelerinden geçirilen su, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik'te belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde arıtılıyor. Ardından 8.5 kilometre uzunluğundaki hatla Küçükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan içme suyu deposuna ulaştırılıyor. Buradan da Alanya merkezdeki 17 mahalleye veriliyor.

“Tasarruf 3 milyon TL”

ASAT'dan yapılan açıklamada, ilçeye suyun daha önce sondajla sağlandığı belirtildi. İçme suyu arıtma tesisinin devreye girmesi ve suyun Dim Barajı'ndan elde edilmesiyle yıllık yaklaşık 2 milyon 340 bin lira tasarruf sağlanacağı kaydedildi. Oba, Cikcilli, Mahmutlar ve Tosmur Mahallelerinde ASAT Genel Müdürlüğü tarafından planlanan 19 milyon liralık yatırımla birlikte yıllık tasarrufun 3 milyon lirayı aşması hedefleniyor.