'Dinamik denetim' için ekipler Alanya'da sahaya indi

İçleri Bakanlığının yayımladığı ‘Dinamik Denetim Süreci' genelgesinin ardından yurt genelinde gerçekleştirilen denetimler, Antalya'nın Alanya ilçesinde de başladı.

İçişleri Bakanlığının ‘Dinamik Denetim Süreci' konulu genelgesiyle bugünden itibaren ülke genelinde yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri başlatıldı. Bu kapsamda Alanya'da ekipler sahaya indi.

Denetime Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı İlçe Sahil Güvenlik Komutan vekili Kıdemli üst teğmen Hakan Uçlu ve çok sayıda ekip katıldı. Restoranlar, kafeler ve diğer işletmeler denetlenirken, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu.

Denetim sonrası gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Ürkmezer, “Tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da emniyet, jandarma, sahil güvenlik başta olmak üzere kurduğumuz denetim birimleriyle denetimler yapıyoruz. Amacımız yaptığımız denetimlerde öncelikli hedefiz kırmızıya geçmemek ve mümkünse sarıya geçmek. Bizim kırmızıya düşmemiz halinde kaybedecek çok şeyimiz var. Bunun için de hepimize çok büyük görev düşüyor. Burada en olumsuz etkilenecek kişiler başta esnafımız ve Alanya ekonomisi olacak. Bütün amacımız vatandaşlarımızın esnafımızın kurallara uyulmasını sağlamak. Bütün amacımız sarıya ve mavi kategoriye Alanya'mızı taşımak. Önümüzde de turizm sezonu var. Avrupa'daki hedef kitlemiz olanlar yüz binde 35 hedefi koyuyorlar. Bizim Antalya'da bunu geçmemiz gerekiyor. Antalya ve ülke turizmine büyük yeri olan Alanya'da bunu başarmamız gerekiyor. Bunu hep beraber başaracağız” dedi.

Bugün ilçe esnaflarının daha mutlu olduğunu aktaran Ürkmezer, “HES koduna uyalım. Yüzde 50 kuralına uyalım. Vatandaşlar olarak esnafı zor durumda bırakacak taleplerde bulunmayalım. İnşallah Alanya'mız daha da canlanarak, bu dönemi atlatacak. Amacımız rehberlik ama kurallara uymamada ısrar edenlere ve tekrar edenlere biz ceza uygulamada imtina etmeyeceğiz. Cezaya devam ediyoruz. Sadece geçen hafta 700 bin liranın üzerinde ceza uyguladık. Bunu uygulamak istemiyoruz. Lütfen herkes kurallara uysun” diye konuştu.