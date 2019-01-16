Dinç, Kepez'de CHP'nin adayı oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kepez Belediye Başkan adayı olarak Murat Dinç'i gösterdi.

CHP'de bugün toplanan Parti Meclisi'nde yeni belediye başkan adayları açıklandı. Açıklanan adaylar arasında Antalya'nın en büyük ilçesi Kepez adayı da yer aldı. CHP, önceki yerel seçimlerde MHP'den Kepez ilçesine aday olan Murat Dinç'i aday olarak gösterdi. Kepez bölgesinde uzun yıllardır doktorluk yapan Dinç'i İYİ Parti de destekleyecek. Murat Dinç, kısa süre içinde sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğrafını, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in el sıkıştığı fotoğrafı olarak güncelledi.