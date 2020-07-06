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Dinek'ten Kargıcak'a kesintisiz bisiklet yolu çalışmaları

Alanya Belediyesi, Dinek-Kargıcak arasında kalan sahil bandında kesintisiz bisiklet yolu ulaşımı için çalışmalarını sürdürüyor.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ekibiyle birlikte devam eden çalışmaları ve uygulama alanını yerinde inceledi.


Dinek'ten bisikleti ile sahil boyu gezintiye çıkan bir vatandaşın kesintisiz olarak Kargıcak Mahallesi'ne kadar konforlu ve güvenli ulaşım sağlayacağı açıklandı. Başkan Yücel, ekibiyle birlikte bu önemli proje alanında incelemelerde bulundu.


“Şehrimize prestij kazandıracak projelere imza atıyoruz”


Adem Murat Yücel, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, “Alanya Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden buyana Şehrimize prestij kazandıracak projelere imza atıyoruz. Bugün de bir hayali gerçekleştirmek adına önemli adımlar attığımız çalışmalarımızı yerinde inceledik. Çalışmalarımız tamamlandığında bisikletli bir vatandaşımız Dinek'ten sahil bandını kullanarak Kargıcak'a kadar kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilecek. Yayalarımız için de gezinti, gölgelik ve peyzaj çalışmalarımızla Alanya'mıza değer katacak bir sahil bandı oluşturacağız" dedi.

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