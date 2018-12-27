Direklerarası seyirci ödülleri sahiplerini buldu

2017-2018 sezonunda ‘Sırça Biblolar' ve ‘Küçük Prens' adlı oyunla “18. Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülü”ne layık görülen Alanya Belediye Tiyatrosu, ödülünü Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende aldı. Ödüller, “Direklerarası Ödülleri Koordinatörü Ömer Şahinbaş tarafından Belediye Tiyatrosu Çocuk Oyunları Yönetmeni Nilbanu Engindeniz'e teslim edildi.

Ödül törenine, Selçuklu Belediyesi Kültür İşleri Müdürü, Ankara, Konya, Antalya ve Alanya'dan ödül alan tüm tiyatro toplulukları ve sanatçıların yanısıra Küçük Prens'te rol alan özel çocuklar ve aileleri katıldı.

Belediye tiyatrosuna 2 ödül

2017-2018 tiyatro sezonunda Alanya, Ankara, Antalya ve Konya'da sahneye konulan oyunları seyrederek; Performans, Tasarım ve Yapımlar kategorisinde başarılı olarak değerlendirilen oyunlar, oyuncular ve tiyatroların ödülleri dağıtıldı. Bu kapsamda 2 ödül birden kazanan Alanya Belediye Tiyatrosu'nun ödülleri de teslim edildi.

Alanya Belediye Tiyatrosu'nun ödüllerini Belediye Tiyatrosu Çocuk Oyunları Yönetmeni Nilbanu Engindeniz özel çocuklarla birlikte teslim aldı.

Rejisör Murat Atak, Sırça Biblolar'la ‘En İyi Yönetmen Ödülü'ne, Belediye Tiyatrosu Çocuk Oyunları Yönetmeni Nilbanu Engindeniz ise geçen yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde sahnelenen Küçük Prens adlı oyunla ‘En İyi Yapım Ödülü'ne layık görülmüştü.

Ödüllerle ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal, Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödüllerini halk jürisinin belirlediğini söyledi. Müdür Çinal, “Direklerarası Seyirci Ödülleri, seçici kurul üyelerinin sezon boyunca Türkiye ve KKTC'de perde açan tiyatroların sergilediği oyunları izleyerek başarılı bulunan sanatçı ve oyunların değerlendirildiği bir ödül sistemidir. Ödüllerin halk jürisi (seyirci) tarafından belirlenmesi ise tiyatroda önemli bir olgudur” dedi.

Belediye Tiyatrosu'nun ödüllerini teslim alan Yönetmen Nilbanu Engindeniz, Konya Selçuklu Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine aileleriyle birlikte katılan özel çocukların tören anında çok duygulandığını söyledi. Küçük Prens'in onlar için çok özel bir oyun olduğunu belirten Engindeniz, “Küçük Prens, özel çocuklarımızın yeteneklerini gösterme imkanı bulduğu önemli bir oyundu. Kazandığımız ödül ise onların bu başarısını taçlandırdı. Bu nedenle oyunun ödül sevincini de birlikte paylaşmak istedik. Bizlere bu imkanı sağlayan Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e çok teşekkür ederim” dedi.