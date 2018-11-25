Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeride geçti: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü refüjde bulunan aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeride geçti. Kaza yapan sürücüye tesadüfen olay yerinden geçen sağlık görevlisi ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Sarılar Mahallesi Hüseyin Efendi Caddesinde U.Ç. yönetimindeki 07 MGL 42 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan aydınlatma direğini devirdikten sonra karşı şeride geçti. Refüjde bulunan ağacı da söküp altına alan otomobilin sürücüsü yaralandı. Tesadüfen otomobiliyle olay yerinden geçmekte olan bir sağlık görevlisinin araçtan çıkararak müdahalede bulunduğu U.Ç. adlı kişi, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.