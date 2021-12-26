İhlas Haber Ajansı

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlara çarptı: 1 yaralı

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçlara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.


Alınan bilgiye göre, 07 ABR 319 plakalı araç, sürücüsü Turan T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Bulvarı Gürsu Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Araçlarda hasar oluşurken, sürücü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilden çıkartılan Turan T. hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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