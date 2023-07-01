Direnen kadını bir yumrukla yere savurdu, mahalleli tepki gösterince kaçtı

Antalya'da bir şahıs kolundan tutarak binaya sokmaya çalıştığı kadını direnince, bir yumrukla yere serdi. Olayı gören komşular engellemeye çalıştı. Tepkileri gören adam kadını bırakıp uzaklaştı.

Olay, dün gece yarısı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle apartman önündeki kaldırımda bir erkek bir kadın tartışmaya başladı. Birbirlerine hakaret eden ikiliden, erkek olan, kadını kolundan sürükleyerek binaya doğru çekmeye çalıştı. Bu sırada 'imdat' çığlığı atan kadın erkek tarafından atılan bir yumrukla yere serildi. Sesleri duyan komşular ise tepki gösterdi. Bunun üzerine şahıs tek başına binaya girerken, yerden kalkan kadınn ise telefonuyla ilgilenmeye başladığı görüldü. Tüm bu anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.