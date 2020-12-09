Dirmilli Curacı Gadir parkı açılıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Teke yöresinin en bilinen türkülerinin sahibi Dirmilli Curacı Gadir lakabıyla anılan Kadir Türen'in adının verildiği Gebizli Mahallesi'ndeki parkın açılışını yarın gerçekleştireceklerini söyledi. Başkan Uysal, pandemi nedeniyle açılışın sınırlı sayıda davetliyle yapılacağını belirtti.

Modern Ukrayna dili ve edebiyatının temeli olarak gösterilen Taras Şevçenko anıtının da yer aldığı Ukrayna Kültür Parkı'nın açılışının Güzeloba Mahallesi'nde gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, yarın, Perşembe, saat 11.00'de Gebizli Mahallesi'nde Kadir Türen Parkı'nın açılışını gerçekleştirecek.

Başkan Uysal, Dirmilli Curacı Gadir lakabıyla anılan Kadir Türen'in Antalya'dan Burdur ve Fethiye'ye uzanan Teke yöresinin en bilinen türkülerinin sahibi olduğunu söyledi. Geçen yıl Burdur-Dirmil türküsü olarak tescillenen Erik Dalı, Kezban Yenge, Gökte Yıldız Ellidir gibi bilinen birçok türkünün sahibi olan Kadir Türen'in cura ve üç telli bağlamada kendi üslubunu oluşturmuş bir ozan olduğunu söyledi.

1998 yılında 79 yaşındayken hayata veda eden Türen'i anlatan Uysal, “Kendi yerel kimliğini doğru tarif etmeden evrensel kimliğin parçası olma şansınız yok. Yerel kültürünüzü tanımadan onu evrensel olarak yorumlama şansınız da yok. Muratpaşa Belediyesi olarak, bu toprakların, Torosların kültür mirasını, bu hazineyi derlemek ve gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Yerel kültür ögelerimizi, sanatçılarımızı ve onlarını ürünlerini bir envanter oluşturmak istiyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza da Dirmilli Curacı Gadir'le, onun adını parkımıza vererek başlıyoruz” dedi.

Muratpaşa Belediyesi'nin yarın açılışını gerçekleştireceği Kadir Türen Parkı, Gebizli Mahallesi'nde İbni Sina Caddesi ve 1110 Sokak kesişiminde yer alıyor. Bin 250 metrekare genişliğe sahip park, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda davetlinin katılımıyla açılacak.