Dışarı çıkamayınca antrenman evde başladı

Muratpaşa Belediyespor cimnastik takımı, antrenörlerinden 19 yaşındaki Serap Tırtır'la birlikte korona virüs salgını dolasıyla 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarından etkilenince evde günde 4 buçuk saat süren bir programla antrenmana başladı.

Muratpaşa Belediyespor'un ulusal ve uluslararası turnuvalarda birinciliklere imza atan cimnastik takımı, korona virüs salgını dolayısıyla önce spor salonlarının kapaması ve ardından 20 yaş altına yönelik sokağa çıkma kısıtlamalarını ardından antrenman programını internete taşıdı. Takımın 19 yaşındaki antrenörlerinden Serap Tırtır da salgın önlemleri kapsamında yasaklı hale gelince yaşları 8 ile 16 arasında değişen 24 kişilik takım, haftanın 6 günü, günde 4 buçuk saat internet üzerinden antrenman yapıyor. Takımın tek sokağa çıkma hakkına sahip ismi antrenör Sara Staykova ve Tırtır tarafından hazırlanan programda, sporcular birer saat kondisyon, esnetme hareketlerini ardından 2 saat alet çalışması yapıyor. Antrenman, yarım saatlik soğuma hareketleriyle sona eriyor. Antrenörler, program temposu ve zorluk derecelerini yaş gruplarına yönelik hazırlandığı belirtirken sporcuları iki grup halinde internetten antrenmana katıldığını söyledi.