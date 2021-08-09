Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Çiftçimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda Antalya bölgesinde yangınların son durumu hakkında bilgi veren Bakan Çavuşoğlu, “Konuttan araca, hayvandan tarım arazisine kadar çiftçimizin ya da vatandaşlarımızın uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Manavgat ilçesinde AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki koordinasyon toplantısına katıldı.

AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum amirleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlık ettiği toplantıda, bölgedeki orman yangınlarıyla ilgili çalışmalar değerlendirildi. Helikopterlerle havadan gözetleme yapıldığını ve beklendiği gibi birkaç noktada duman olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, yangının tamamen söndürüldüğünü dile getirdi.

“Arkadaşlarımız helikopterlerle havadan gözetleme yapıyorlar”

Bakanlık ve kurumlar ile birlikte yoğun bir çalışma yapıldığından bahseden Bakan Çavuşoğlu, “Tarım ve Orman Bakanımızın 3 gün önce açıkladığı gibi Antalya bölgemizde yangın söndürüldü. 2 gün önce şiddetli kısa süreli bir yağmur oldu. Yağmurun özellikle soğutma çalışmalarına önemli katkı sağladığını da çok şükür söylemek isterim. Bugün itibariyle arkadaşımız helikopterlerle havadan gözetleme yapıyorlar. Beklendiği gibi birkaç yerde duman oluyor ama yangın değil. Arkadaşlarımız yakından gözetliyor. Antalya'da çok şükür tamamen söndürülmüştür, kontrol altına alınmıştır. Yangın devam ederken bile vatandaşlarımıza yapabileceğimiz ve yangın dolayısıyla uğradıkları zararların temini konusunda da tüm bakanlık ve kurumlarımızla birlikte yoğun çalışma sürdürülmüştür. Yangından sonra da yardımlarımızı nasıl ulaştıracağız. Ve bu zararları nasıl karşılayacağız? Bunun değerlendirilmesini sürekli bir şekilde yapıyoruz. Dün 2 toplantı yaptık. Bugün de yine Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız, İçişleri Bakan Yardımcımız, Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve de yangından etkilenen ilçelerin kaymakamları ve ilgili kurumlarımızın il ve bölge müdürleri ile vali yardımcılarımız ile bir değerlendirme yaptık” dedi.

"Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek”

Yangından etkilenen vatandaşların zararlarının karşılanması için ödemelerin başlandığına değinen Bakan Çavuşoğlu, “Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, toplam etkilenen bina sayısı 3 bin 231. Toplam etkilenen bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir. Ağır hasarlı binalar yıkılacak yerine yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı olan binaların tamiri için ise destek verilecektir. Tabi binalar yandı, yıkıldı, yıkılıyor. Ve vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyacı var. Bunu karşılamak için AFAD, 400 yaşam konteynırını bölgemize getirdi. Şuana kadar 207 si kuruldu. Bugün 31 yaşam konteynırı daha değişik mahallerimize kurulacak. Konteynır konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Özellikle yağan yağmurdan sonra daha talep etmeyen vatandaşlarımızın da talep ettiğini görüyoruz. Ama bu konuda vatandaşlarımız da eğer ihtiyaçları varsa söylesinler hiçbir şekilde sıkıntımız yok ve geçici yaşam konteynırı ile vatandaşlarımızın bu ihtiyacını da karşılıyoruz. Elbette evlerin tamamı yanmasa bile eşyaları yanan vatandaşlarımız oldu. 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin TL'lik bir zarar tespiti yapıldı. Şuana kadar 1052 kişiye 25 milyon 753 bin TL ödendi. Paramız var. Bu konuda hiçbir sıkıntımız yok. Değerlendirme ve ödeme işlemleri devam ediyor. Vatandaşlarımızla da tüm kurumlar irtibat halinde. Herhangi bir sıkıntı olmayacak. Resmi işlemler bittikten sonra geri kalan parayı da ödemiş olacağız” diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Bakan Çavuşoğlu, “Antalya bölgesinde 45 işyeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına bugün valiliğimiz tarafından ödeme yapılacak. Tek tek işyeri sahipleri ile valiliğimizin başkanlığında oluşturduğumuz ekibimiz görüşüyor. Ve ödenecek miktarlar konusunda uzlaşılar sağlanıyor ve önemli bir miktarı bugün iş yerleri sahiplerine ödemiş olacağız. Bu yangında 93 araç hasar gördü. Bunlardan 16 tanesi traktör. Traktörlerin 4 tanesi karşılandı. Geri kalan 12 traktör de vatandaşlarımıza teslim edilecek. Biraz önce Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile görüştük. Traktör konusunu kendisi kontrol ediyor. Toplam hasar miktarı ise 2 milyon 55 bin TL. Şuana kadar traktörün dışındaki yanan araç sahiplerine 1 milyon 362 bin TL ödendi. Bazıların işte kaydı yok, plakası yok. O işlemler devam ediyor ama hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Ve bu miktarın hepsi karşılanacak. Elbette aracımız evimiz de etkilendi ama tarım alanları ve hayvanlarımız da etkilendi. 43 mahallede hayvancılıkla uğraşan vatandaşımızın yaklaşık 11 milyon TL zararını arkadaşlarımız tespit etti. Vatandaşımızın tercihine göre ayni ya da nakdi olarak bire bir zararları karşılayacağız. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yem ve saman ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi şuan da birçok küçükbaş hayvanımız yaylada vatandaşlarımızla beraber. Onlar döndükten sonra kış boyunca o hayvanlarımızın da ihtiyaçları da karşılanacak” diye aktardı.

“Konuttan araca, hayvandan tarım arazisine kadar çiftçimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz”

Bakan Çavuşoğlu, “Diğer taraftan 20 bin dekar tarım alanı etkilendi. Çiftçimizin yanan zeytin nar, narenciye, defne ve keçiboynuzu gibi bahçelerin yeniden tesisi yapılacak. Bu konuda çalışmalarımız başladı. Yine çiftçimize gübre, ilaç, sulama ekipmanları gibi destek veriyoruz. Ayrıca yanan tarım malzemeleri var. Bu konuda destek vereceğiz. Konuttan araca, hayvandan tarım arazisine kadar çiftçimizin uğradığı tüm zararları karşılamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ve burada yerinden de arkadaşlarımız ile birlikte bunları takip ediyoruz. Önümüzdeki süreçte aksamadan bu yardımların zamanında ulaşması için de gerekli çalışmaları yaptık” diyerek yangın söndürme çalışmalarına destek veren herkese çok teşekkür ettiğini ifade etti.