Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Masayı kendimiz kuruyoruz, istemediğimiz masayı da yıkıp atıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Başkalarının oyunlarına, başkalarının kurduğu senaryoya uyan bir ülke değiliz, kendi oyunumuzu kendimiz kuruyoruz. Masayı kendimiz kuruyoruz, istemediğimiz masayı da yıkıp atıyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Döşemealtı ilçesi Kapalı Pazar Yeri'nde AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programa erken gelen Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki esnafları ziyaret etti, ardından masalardaki iftarı bekleyen hemşerileri ile tek tek selamlaştı. Coşku ve alkışlarla karşılanan Bakan Çavuşoğlu, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmedi. Programda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Antalya'ya büyük hizmetler yaptıklarını dile getirerek, sloganlarının ‘Durmak yok yola devam' olduğunu yineledi.

Antalya'ya hizmet etmek için arkadaşlarıyla kolları sıvadıklarını ve sahada çalıştıklarının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Cumhuriyetimizin 100. yılındayız. Ortaya vizyonlar koyduk. 14 Mayıs'tan sonra sizlerin desteğiyle hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. Hepimizi yakan tarihimizin en büyük afetini yaşadık. Aramızda depremzede kardeşlerimiz de var, onlarla sohbet ettik. İnşallah yaraları el birliğiyle saracağız. Biz güçlü bir devletiz ve milletiz. Bununun da üstesinden geleceğiz. Şehirlerimizi ihya etmek için daha sağlam yapılar yapmak için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” diye konuştu.

"Kendimiz oyun kuruyoruz"

Cumhuriyetin 100. yılının son 20 yılında Türkiye'ye büyük eserler kazandırdıklarının altını çizen Çavuşoğlu, “Ama gelecek 100 yıla daha büyük hedeflerle yola koyulmamız lazım. Bunun içinde ülkemizin istikrarı büyümesi çok önemlidir dünyadaki savaşların bir çoğu bizim bölgemizde. Türkiye'deki bölgedeki sorunların çözümü için çaba sarf etmektedir. Savaşların, krizlerin ülkemizin minimumda etkilemesi için ülkemizin daha istikrarlı olması lazımdır. Biz 20 yılda ülkemizi iyi noktaya getirdik. Türkiye merkezde olmalıdır. Tıpkı bugün enerji ve diplomasinin merkezinde olduğumuz gibi. Her alanda ülkemizi en önde tutacağız. Başkalarının oyunlarına, başkalarının kurduğu senaryoya uyan bir ülke değiliz, kendi oyunumuzu kendimiz kuruyoruz. Masayı kendimiz kuruyoruz, istemediğimiz masayı da yıkıp atıyoruz. Sahaya da iniyoruz, masada da güçlüyüz, salonda da güçlüyüz. Sadece Türkiye'nin değil tüm dünyasının da güçlü olmazı lazım. Can Azerbaycan işgal edilen topraklarını geri aldı, Türkün gücünü gösterdi. Türk dünyasını bir çatı altında topladık” diye konuştu.