Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Başkan Türel arabaşı buluşmasına katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Antalya'da yaşayan Yozgatlılar ile bir araya gelerek, arabaşı etkinliğine katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ve AK Parti Antalya Milletvekilleri Antalya Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği arabaşı buluşmasına katıldı. Antalya'da yaşayan herkese en güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Türel, “Toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak, hizmet üreterek, yerel yöneticiliğin en güzel örneklerini vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Antalya'nın güzelliğine güzellik katıyorsunuz

Antalya Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği arabaşı buluşmasında konuşan Başkan Türel, Anadolu coğrafyasının adeta bir açık hava müzesi gibi müthiş bir zenginliğe sahip olduğunu vurguladı. Bu kültürel zenginlikleri Antalya'nın kültür hayatına katkı koyan zenginlikler olarak gördüklerini ifade eden Başkan Türel, şunları söyledi:

“Antalya'da birçok hemşeri derneğimiz bu muhteşem Anadolu coğrafyasının zenginliği Antalya'da yaşatarak bu şehrin güzelliğine güzellik katıyorlar. Yozgatlılar Derneği ve diğer derneklerimize Antalya'nın belediye başkanı olarak elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyorum. Bu güzel buluşmalarda sizlerle beraber olmaktan şeref duyuyorum. Antalya da yaşayan vatandaşlara en güzel hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Kimseyi ayırt etmeden Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Yaradandan dolayı yaralıları severek toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak hizmet üreterek yerel yöneticiliğin en güzel örneklerini vermeye çalışıyoruz.”