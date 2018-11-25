Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AGC Başkanı Yeni'ye taziye ziyareti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir süre önce annesi Fatma Yeni'yi kaybeden Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu (AGF) Başkanı Mevlüt Yeni'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçtiğimiz 18 Kasım tarihinde 94 yaşında hayatını kaybeden Fatma Yeni için Antalya Gazeteciler Cemiyeti ve Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Mevlüt Yeni'yi evinde ziyaret etti. Mevlüt Yeni ve eşi Hanife Yeni ile bir süre görüşen Bakan Çavuşoğlu, başsağlığı dileklerinde bulundu. Başkan Yeni, Çavuşoğlu'na taziye ziyareti ile acısına ortak olduğu için teşekkür etti.