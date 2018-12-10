İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, ‘Ölümle TOKAlaşma' mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından emniyet kemerli fotoğrafıyla, “Sahte tokalarla sadece aracını susturursun! #ÖlümleTOKAlaşma” notuyla paylaştı.


Emniyet kemeri kullanımını ciddi oranda azalttığı belirtilen ‘emniyet kemeri susturucu tokalarının' kullanımı, ‘Ölümle Tokalaşma' sloganıyla Antalya'da yasaklandı.


Antalya Valiliği ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nin önemle üzerinde durduğu konuya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavauşoğlu da destek verdi.


Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından emniyet kemerinin takılı olduğu iki fotoğrafı, “Araçta hangi koltukta oturduğunuz fark etmez, #EmniyetKemeri sizi hayata bağlar. Sahte tokalarla sadece aracını susturursun! #ÖlümleTOKAlaşma” notuyla paylaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.