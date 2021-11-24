Divan-ı Yunus konseri sanatseverlerle buluşuyor

00'de Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümüne özel Divan-ı Yunus konseri ile Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

Kurulduğu 2014 yılından bu yana farklı temalardaki konserleriyle tanınan ve Bilkent Üniversitesi Flüt Sanat Dalı öğretim görevlisi Doçent Cem Önertürk, Antalya Devlet Opera ve Balesi obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun Devlet Opera ve Balesi klarnet sanatçısı Kıvanç Fındıklı, Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk ve Samsun Devlet Opera ve Balesi korno sanatçısı Hüseyin Uçar'dan oluşan Anadolu Nefesli Beşlisi, 27 Kasım'da dünya prömiyerini gerçekleştireceği ‘Divan-ı Yunus' projesi ile Yunus Emre'nin evrensel değerlerini, eserlerini, efsanevi hayatını ve Anadolu halk kültürünün zenginliğini, görsel ve işitsel sanatlar yolu ile evrensel niteliklere uygun bir anlatımla yücelterek, genç nesillere, yerli ve yabancı sanatseverlere Anadolu'ya ait bu değerleri tanıtmayı amaçlıyor.

Değerli halk ozanının şiirlerinden ve ilahilerinden seçilerek çağdaş bir yaklaşım ile geleneksel Türk müziği ve klasik batı müziği enstrümanları ile beraber çağdaş dans ve şanın yanı sıra Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mustafa Özşamlı'nın anlatımları ile gerçekleştirilecek konserde Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Mustafa Aykut Köselerli vurmalı sazlarda, TRT Ankara Radyosu Saz Sanatçısı İbrahim Uğur Öner bağlama, kabak kemane ve solist sanatçı olarak sahne alırken, Antalya DOB bale sanatçısı Murat Özdemir de dansları ile gecede yer alacak.

Fiyatları 25, 50 ve 70 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet sitesi adresinden de temin edilebilecek.