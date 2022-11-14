Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Dünya Müslümanlarının Türkiye'den beklentisi büyük"

Antalya'da başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dünyadaki bütün Müslümanların Türkiye'den beklentileri olduğunu vurgulayarak, "Allah'a kulluk vazifemizi yerine getirme, milletimize ve insanlığa hizmet etme konusunda en önemli hususun ve en büyük imkanın samimiyet olduğunu düşünüyorum, vaktimizi, enerjimizi yapmamız gerekenlere ve hizmetlerimizin daha verimli hale gelmesine harcamak mecburiyetindeyiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Antalya'da başladı. Toplantının açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dün İstanbul İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Başkan Erbaş, her yıl yapılan bu istişare toplantılarında geçen bir yıldaki çalışmaları ve mevcut durumu değerlendirdiklerini ve gelecek planlarını ele aldıklarını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının önemine vurgu yapan Başkan Erbaş, “Başkanlığımız, konumu, potansiyeli ve hizmetleri açısından ülkemizin en önemli kurumlarından birisidir. Aynı zamanda dünyanın pek çok bölgesine hizmet götüren evrensel bir teşkilattır. Hepimiz daha açık ve net şekilde görüyoruz ki, ülkemizin ve milletimizin yanında dünyadaki bütün Müslüman ülke ve toplulukların da bizden beklentileri var” ifadelerine yer verdi.

“İşimiz vaktimizden daha çok ve hiçbir sorumluluğumuzu erteleme lüksümüz yok” diyen Başkan Erbaş, “Allah'a kulluk vazifemizi yerine getirme, milletimize ve insanlığa hizmet etme konusunda en önemli hususun ve en büyük imkanın samimiyet olduğunu düşünüyorum. Vaktimizi, enerjimizi yapmamız gerekenlere ve hizmetlerimizin daha verimli hale gelmesine harcamak mecburiyetindeyiz. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, milletimize, devletimize, insanlığa daha iyi hizmeti nasıl yapabiliriz, gece gündüz bunun gayreti içerisinde olmak zorundayız” diye konuştu.

İhlasla, samimiyetle, aşkla ve heyecanla çalışılması gerektiğini söyleyen Başkan Erbaş, “Ekip olarak, hedefleri sahiplenmek, çalışmayı heyecana dönüştürmek, hizmette verimliliği artırmak gibi hususlarda kurum içi, birim içi, daire içi iletişimin önemli bir etkisi olduğu muhakkaktır” dedi.

"Çalışmaktan başka gündemimiz yok"

İdarecilerden hizmetlerin daha iyisi ve güzeli nasıl olabilir sorusunu zihinlerinde daima canlı tutmalarını isteyen Başkan Erbaş, şöyle konuştu:

“Ülkemizin ve insanlığın ciddi sorunlarla karşı karşıya olduğu bir süreçte bizim daha çok çalışmaktan başka gündemimiz olamaz. Bunun için toplantı boyunca daha iyi hizmet üretmenin yollarını arayacağız. Büyük bir aile olarak içinden geçtiğimiz süreçleri gözeterek milletimizin iyiliği ve yürüttüğümüz hizmet adına kendimizi konuşacağız. Bugün yükümüz daha ağır, sorumluluklarımız daha büyüktür. Yüce Mevla yar, yardımcımız olsun. Cenab-ı Hak, hayırlı istişarelerle faydalı hizmetler yapmaya toplantımızı vesile kılsın. Hepinize başarılar diliyor, en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Rabbim yapmış olduğumuz bu toplantımızı hayırlı eylesin inşallah.”

Program içeriği

Diyanet İşleri Başkanlığının üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığının 2022 yılı içerisinde yapılan faaliyetleri değerlendirilecek ve 2023 yılına dair planlamalar yapılacak.