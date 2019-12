Diyanet ??leri Ba?kan? Erba?: ??nsan maalesef yery?z?n?n ve e?yan?n esiri olmu?tur?

Antalya'n?n Alanya il?esinde d?zenlenen 37. ?l M?ft?leri ?sti?are Toplant?s?'na kat?lan Diyanet ??leri Ba?kan? Prof. Dr. Ali Erba?, insani de?erlerin ve vicdani erdemlerin muhafazas? da zorla?makta oldu?unu ifade ederek, ?Yery?z? insan?n hizmetine amade k?l?nm??ken, ?nsan maalesef yery?z?n?n ve e?yan?n esiri olmu?tur? dedi.

Diyanet ??leri Ba?kan? Prof. Dr. Ali Erba?, bu y?l Alanya'daki bir otelde d?zenlenen 37. ?l M?ft?leri ?sti?are Toplant?s?'na kat?ld?. Erba?, toplant?n?n en k?kl? ve kat?l?mc?lar a??s?ndan en kapsaml? oldu?unu s?yledi. Bu anlamda ba?kanl???n hizmetleri ve vizyonu a??s?ndan b?y?k ?nem ta??d???n? aktaran Erba?, ?Ayn? zamanda il m?ft?leri isti?are toplant?lar? ba?kanl???n, kamuoyunu bilgilendirme vazifesini icra etmesine ve g?ncel dini konularda kamuoyunu ayd?nlatmas?na da vesile olmaktad?r. G?n?m?zde insani de?erlerin ve vicdani erdemlerin muhafazas? da zorla?makta, bu alanda ya?anan k?r?lmalar ciddi bir ahlaki yozla?may? da beraberinde getirmektedir. Bug?n insanl???n d??ar oldu?u krizlerin en temel iki sebebi anlam ve ahlak konusunda ya?anan savrulmad?r. Hayat?n manas? ve gayesi kaybedilmi?, varl??? anlaml?, insan? ahlakl? k?lan de?erler hayat?n d???na itilmi?tir. K?resel boyutta bir kimlik, ?uur ve istikamet sorunu hayat? ku?atm??t?r. Yery?z? insan?n hizmetine amade k?l?nm??ken, ?nsan maalesef yery?z?n?n ve e?yan?n esiri olmu?tur. Dolay?s?yla yerel k?resel ?l?ekte pek ?ok krizin ya?and??? bir ?a?da esas?nda ya?anan en b?y?k problemin bir ahlak krizi ve de?er a??nmas? oldu?unu ifade etmem gerekiyor. Bu sebeple b?t?n insanl?k i?in daha g?zel bir istikbal ad?na yap?lmas? gereken en ?nemli ?ey bireysel, toplumsal ve k?resel boyutta bir ahlak in?as?d?r? dedi.

?Her m?min, s?z?n? ve davran??lar?n? muhasebe etmek zorundad?r?

Her M?sl?man?n ?ncelikle ibadetlerin ahlaka, s?zlerin davran??a yans?y?p yans?mad???n? tefekk?r ve muhasebe etmek zorunda oldu?unu hat?rlatan Erba?, ?Kendi i?inde g?zel ahlak? tesis edemeyenlerin, toplumda ve nihayetinde d?nyada insani de?erleri ideal manada ikame etmeleri m?mk?n de?ildir. Bu sebeple yalan, iftira, dedikodu, suizan, fitne, tefrika gibi g?zel ahlak? yaralayan s?z, tutum eylemlere kar?? ortak bilince ve hassasiyete sahip olmak her ?eyden ?nce iman?m?z?n gere?idir. Her m?min, bu a??lardan her daim kalbini, niyetini, s?z?n? ve davran??lar?n? muhasebe etmek zorundad?r. G?zel ahlak? zedeleyen en bariz sorun ise de?erlerin, d?nya menfaati i?in feda edilmesidir. Bundan kurtulman?n yegane yolu da iman, gaye, kulluk ve ahlaka dair etkin bir tezekk?r, tefekk?rle birlikte s?rekli bir muhasebe ve murakabedir? diye konu?tu.

D?nyada ya?anan hadiseleri do?ru analiz ederek hakikati konu?mak zorunda olundu?unu ifade eden Erba?, ?Fakat bunu sadece netice ile g?r?nt? ?zerinden de?il; sebeplerin, etkenlerin ve ??z?m?n ?zerinde esasl? bir imali fikirde bulunarak yapmam?z gerekiyor. ??nk? deruhte etti?imiz makam yapt???m?z hizmetler, uykular?m?z? ka??rmas? gereken bu problemlere deva olabilmek i?in bir imkand?r. Ayn? zamanda m?him bir sorumluluktur. B?y?k bir imtihand?r. Bunun gere?ini bihakk?n yerine getirmeliyiz. Bug?n Diyanet ??leri Ba?kanl??? olarak b?t?n imkanlar?m?z ve mensuplar?m?zla toplumun her kesimine ula?maya ?al??maktay?z. Cami ve ir?at hizmetlerimizi her a??dan geli?tiriyoruz. Zaten camiler bizim en g??l? mekanlar?m?zd?r ve din hizmetinin, ir?at faaliyetlerinin asli zeminidir. Cami i?i ir?at ve hizmet faaliyetlerimizi her ge?en g?n daha g?zel hale getirmek i?in gayret etmek durumunday?z. Dahas? ?unu s?ylemeyi ?nemli buluyorum; sosyal k?lt?rel i?erikli hizmetlerimiz dahil bizim b?t?n hizmetlerimizin, mutlaka camiyle irtibat?n?n kurulmas? gerekir. ?nsan? ilgilendiren her meseleye ?slam ad?na do?ru, ger?ek?i ve pratik boyutu olan ??z?mler getirmek zorunday?z. Sosyal ger?eklikleri dikkate almayan bir din ve hizmet anlay??? do?al olarak kabul g?rmemektedir. ?rne?in; ?zg?rl?k, hak, sorumluluk, hukuk, payla?ma, e?itlik, emek gibi insanl???n, ?zellikle gen?li?in g?ndeminde olan kavramlar?, asl?nda en g?zel kar??l?klar?n? ?slam d???ncesinde ve ahlak?nda bulmakta iken biz gen?li?i, dinimizden ne?et eden bu de?erlerle gere?i gibi bulu?turabiliyor muyuz? Bunun muhasebesini yapmak zorunday?z. Burada bir zafiyet olunca, ba?kalar? bu kavram ve de?erlerin etiketleri ?zerinden onlara sahte bir d?nya in?a etmekte ve nihayetinde onlar? istismar etmektedir? ifadelerini kuland?.

?Her hocam?z?n mutlaka gen?lik hizmetlerine katk? sunmas?n? ?ok ?nemsiyorum?

Gen?lerin din, ahlak, hukuk, toplum ve de?erlerle ili?kilerine de de?inen Erba? ?unlar? s?yledi:

?Her ?eyden ?nce gen?lerin, din, ahlak, hukuk, toplum, de?erlerle ili?kilerini bu eksende onlar? etkileyen fakt?rleri ciddi ve do?ru bir ?ekilde analiz etmeyi gerektirmektedir. Bunun i?in s?z konusu alanda hizmet eden hocalar?m?za hususi bir rehberlik yapmam?z gerekti?ini d???n?yorum. Her hocam?z?n, m?ft?, imam, ya da unvan? ne olursa olsun, mutlaka gen?lik hizmetlerine katk? sunmas?n? ?ok ?nemsiyorum. Diyanet ??leri Ba?kanl???m?z toplumu din konusunda ayd?nlatmak, topluma manevi y?nden rehberlik etmek, dinimiz ?slam'?n ayd?nl?k ?a?r?s?yla b?t?n insanl??? bulu?turmak i?in var g?c?yle ?al??maktad?r. Bunu da Kur'an, s?nnet, ak?l ve vicdan?n rehberli?inde, ?slam medeniyetinin zengin bilgi miras? e?li?inde, temel kaynaklara dayal?, do?ru bilgiyi esas alarak ger?ekle?tirmektedir. ?zellikle medya mecralar?nda as?ls?z ve maksatl? oldu?u belli olan haber ve yorumlarla kar??la??yoruz. Elbette bir tak?m manip?lasyonlar, alg? operasyonlar? ve propagandalar var diye, yasalar?n ve inanc?m?z?n bize y?kledi?i sorumluluk gere?i yapt???m?z hizmetlerden vazge?ecek de?iliz. Bu itibarla, yaz?l? ile g?rsel bas?nda, sosyal medya mecralar?nda ve yorum yapanlar?n, do?ru bilgiye ula?ma azmi ta??yan bir sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerekti?ini ben buradan bir kez daha alt?n? ?izerek ifade etmek istiyorum.?

?ok say?da il ve il?e m?ft?s? ile din g?revlisinin kat?l?m?yla 24 Aral?k Sal? g?n?ne kadar devam edecek olan toplant?, sonu? bildirgesinin kamuoyu ile payla??lmas?n?n ard?ndan sona erecek.