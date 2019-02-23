Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan, ilik nakli bekleyen minik Öykü'ye destek

5 yaşındaki Öykü Arin'e Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan destek geldi. Öykü ve ailesini evinde ziyaret eden Erbaş, Öykü gibi nakil bekleyenler için kök hücre bağışı çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilik nakli bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin ve ailesini evinde ziyaret etti. Anne Eylem yazıcı ile bir süre sohbet edip "Öykü Arin'e Umut Ol" kampanyası hakkında bilgi alan Erbaş, burada yaptığı açıklamada Embriyonik kök hücre dışında kök hücre bağışlamanın sevap olduğunu söyledi. Antalya Müftüsü Osman Artan ve İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür'ün de hazır bulunduğu ziyarette Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yaklaşık 150 bin personelin kök hücre bağışı konusunda görev yaptıkları alanlarda kök hücre bağışının önemini anlattıklarını belirterek bu hafta yurt içinde ve yurt dışında farklı ülkelerde bulunan bulunan yaklaşık 2 bin camide cuma hutbesinde de konuyu gündeme getirebileceklerini söyledi. Erbaş, "Bu çağrının etkiili olacağını düşünüyoruz.Biz insanlara hizmet etmek için buradayız" diye konuştu.

Anne Eylem yazıcı ise Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş'ın kök hürce bağışına verdiği destek ve ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür etti. Yazıcı, "Sayın Başkanımızın kök hücre bağışına verdiği destekle bağışçı sayısının artacağına inanıyorum" dedi.