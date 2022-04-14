Diyarbakırlılar Gecesi halaylarla renklendi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan programı devam ediyor. Hemşeri Gecelerinin dün akşamki konuğu Diyarbakırlılar oldu. “Baran ile Diyarbakır Eyvan Gecesi” programında yörenin sevilen türküleri seslendirilirken, geceyi izlemeye gelenler halaylarıyla konsere renk kattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Etkinlikleri' “Baran ile Eyvan Gecesi”ne ev sahipliği yaptı. Karaalioğlu Parkı'nı dolduran Antalya'da yaşayan Diyarbakırlılar ve Antalyalılar solist Baran'ın seslendirdiği birbirinden hareketli türkülerle eğlendi.

“Türküler halaylarla renklendi”

Kendi kültürlerinden sanatçılarla ve ezgilerle memleket hasreti gideren Diyarbakırlılar güzel ve hareketli türküleri hep bir ağızdan söyleyerek eşlik etti. Türkülerin ritmine kendilerini kaptıran ve halay çeken vatandaşlar eğlenceli bir gece yaşadı. Yaklaşık bir buçuk saat süren konserde Antalyalılar Diyarbakır'ın “Eyvan Gecesi” geleneğini canlı canlı yaşama fırsatı buldu.

“Çiçek takdimi”

Konserin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet Balık, Başkan Muhittin Böcek adına gecenin solisti Baran'a çiçek takdim etti. Balık, “Anadolu'nun emektar kenti Diyarbakır, kültürün başkenti Diyarbakır, tüm kültürlerin ortak mekanı Antalya'ya hoş geldiniz. Bu güzel geceyi bize yaşattığı için değerli solistimiz Baran'a teşekkür ediyoruz. Emeğinize yüreğinize sağlık” dedi.