Dizpozofobi hastasının evinden bir kamyon çöp çıktı

Dizpozofobi (biriktirme hastalığı) olan Nilgün Özata'nın evinden kokular gelmesi üzerine apartman sakinleri ihbarda bulundu. Savcılık kararıyla içeri girildiğinde evin çöplerle dolu görüntüsü ekipleri şok etti.

Güllerpınarı Mahallesi, Ahmet Tokuş Bulvarı, Navalıoğlu Apartmanı'ndan gelen kötü kokuların üzerine apartman sakinleri tarafından polise ve belediye ekiplerine haber verildi. Kötü kokuların, Nilgün Özata'nın ikamet ettiği öğrenilen daireden geldiği tespit edildi. Polis ve Alanya Belediyesi Zabıta ekiplerinin bütün uğraşlarına rağmen kapı açılmayınca, Savcılık kararıyla apartman dairesine girildi. Daireye giren ekipler eve girdiklerinde inanılmaz bir manzarayla karşılaştı. Bütün odaların çöp yığınlarıyla dolu olduğu gözlenen dairenin temizlenmesi saatler sürdü. Komşuları Nilgün Özata'nın 45-50 yaşlarında olduğunu belirtirken kendisinin dairede tek başına yaşadığını ve dizpozofobi (biriktirme hastalığı) olduğunu söyledi.

Şikayet üzerine apartmana gelen Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri ve polis, savcılık kararıyla girdiği evde Nilgün Özata'yı bulamadı. Ardından bölgeye çağırılan Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik ekipleri, çöp eve dönüşen daireyi temizlemeye başladı. Neredeyse yürümenin bile imkânsız hale geldiği daireden onlarca çöp, poşetlenerek kamyonetlere taşındı.

Çöp evde yapılan temizliğin ardından Alanya Belediyesi'nin temizlik ekibi, daireyi ilaçlayarak dezenfekte etti.