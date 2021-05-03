DJ Can Eren: “Müzik sektörü pandeminin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor”

Pandemi döneminde müziğe odaklandığını belirten DJ Can Eren “Bu dönemde müzik çalışmalarıma odaklandım ve yeni çalma listeleri hazırladım. Yoğun çalışma temposuna alışmış biri olarak, evde kalmak ilk zamanlar çok zordu. Ancak müzik bu dönemi güzel geçirmemi sağlıyor. Umarım tam kapanma etkisini gösterir, koranavirüs artık hayatımızdan gider ve eski normalimize geri döneriz” dedi.

Yaz planlarının hazır olduğunu belirten DJ Can Eren, “Bu yaz eğlence mekanları açılırsa, tüm yaz doluyum. İşletmeler yaz hazırlıklarını yapıyor. Özellikle turizm çalışanlarının da aşılanmasıyla birlikte bu yazın hareketli geçeceğini düşünüyorum. Açık hava organizasyonları ve plaj partileri organizasyonları yapılmaya başlandı. Ben de bu organizasyonlarda DJ'lik yapacağım” dedi.

DJ'liğe nasıl başladığını anlatan DJ Can Eren “Çocukluğumdan beri müzikle iç içeydim, mesleğe dönüştürdüğüm için çok şanslıyım. Yaklaşık 5 yıldır DJ'lik yapıyorum ve bu alanda başarılı işler gerçekleştireceğim. Dünya çapında çalışmalarını beğendiğim ve takip ettiğim DJ'ler var. Ben de performansımı birçok ülkede sergileyeceğim” diye konuştu.