DOB'dan “Operetlerden Seçkiler” konseri

Antalya'da bu akşam Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilen “Operetlerden Seçkiler” konserinde zengin bir repertuvar sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Atay Ergezen tarafından sahneye koyulan ve eserlere mizansenlerin de eşlik ettiği konserde sahne düzenleme Özlem Tekinay, sahne tasarımı Cüneyt Şencan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı. Sevilen ve en bilinen operetlerin parıltılı aryaları ve ansamblarını piyanist Metin Kiper eşliğinde solist sanatçılar soprano Arzu Yaman, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenor Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şanal, Dağhan Ergün, Erdi Can Aybaş ve Göksay Yaran, bariton Ümit Burak Tekinay seslendirdi.

Konser izleyenlerin alkışları eşliğinde sona erdi.