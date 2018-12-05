Doç. Dr. Aktaş, hasta kabulüne başladı

Memorial Antalya Hastanesi'nin akademik kadrosuna dahil ettiği Doç. Dr. Aykut Recep Aktaş, girişimsel radyoloji bölümünde tam zamanlı hasta kabulüne başladı.

Doç. Dr. Aykut R. Aktaş 1999 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. 2002'ye kadar aynı üniversitede beyin cerrahisi anabilim dalında araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2003-2008 radyoloji ana bilim dalı uzmanlık eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Doç. Dr. Aktaş, 20016 yılında doçent oldu. 10 yıldır girişimsel radyolojik tanı ve tedaviler yapan Doç. Dr. Aykut Recep Aktaş, 2016 yılında uzmanlık diploması almaya hak kazandı.

Doç. Dr. Aktaş özellikle; kitle embolizasyonları nodül ablasyonları, kist tedavileri, apse drenajları, nöroradyolojik girişimsel tedaviler, anjiyografik perifer damar tıkanıklıkları ve diyabet ayak tedavileri, miyom embolizasyon tedavileri, safra, böbrek ve idrar yolu tıkanıkları, lazerle bel fıtığı tedavileri, diyaliz hastalıkları ve fistül tedavileri, omurga çökmesi ve kemik çimento enjeksiyonu, bening prostat hipertrofisi embolizasyonu, ameliyatsız obezite tedavisi (bariyatrik embolizasyon) ve varis ve venöz yetmezliği tedavisiyle ilgileniyor.

Doç. Dr. Aktaş'ın ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayını bulunuyor.