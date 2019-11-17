Doç. Dr. Arslan: "Akciğer kanseri görülme sıklığı artıyor"

Dr. Deniz Arslan, “Sigara kullanımının artmasıyla birlikte akciğer kanseri görülme sıklığı artmış bulunmaktadır” dedi.

Lara Anadolu Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Deniz Arslan, 17 Kasım Dünya Akciğer Kanseri Günü dolayısıyla akciğer kanserinin belirtileri, riskleri, tedavi süreci, yöntemleri ve neden son zamanlarda bu kadar sık görüldüğüne dair açıklamalarda bulundu. Kasım ayının Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Arslan, “Akciğer kanseri dünya genelinde önemli bir sağlık sorunu. Erkeklerde en sık görülen ve kansere bağlı ölümler arasında da en önde geliyor. Akciğer kanserine baktığımızda 1900'lerin başında çok nadir görülürken, sigara kullanımının başlamasıyla birlikte çığ gibi büyümeye başladı. Şu anda da erkeklerde en sık görülen kanserdir” dedi.

“Sigara bırakılmalı”

Akciğer kanserinin birçok nedeninin olduğunu belirten Arslan, nedenlerin başında sigaranın olduğuna dikkat çekti. Sigaranın yaklaşık 5 bin tane kanserojen madde içerdiğini ifade eden Arslan, “Sigara, akciğer kanserinin yanında yemek borusu, mide, pankreas, böbrek, kalın bağırsak kanseriyle de birebir ilintili. Tabii ki sigara sırf kanser yapmıyor. Bunun yanında inmeler, KOAH dediğimiz rahatsızlık, kalp damar rahatsızlıklarına da neden oluyor. Bu nedenle sigara kesinlikle kullanmamalıyız. Kullanıyorsak da kesinlikle hemen bırakmalıyız. Tabiri caizse zararın neresinden dönersek kardır. Sigara dışında ikinci neden ise radon gazı. Radon gazı, toprakta ve kayalarda uranyumun ve toryumun parçalanmasıyla oluşan renksiz, kokusuz bir gazdır. Bu evlerimizde, iş yerlerimizde olabilir. Bunlar da akciğer kanserinin ikincil nedeni. Diğer bir neden ise hava kirliliği. Hava çok önemli. Bunlarda kansere neden olmaktadır. Diğer bir neden ise asbest dediğimiz tozlar. Asbest, nikel, krom bunlar da akciğer kanserine neden olmaktadır” diye konuştu.

“Elektronik sigara masum değil”

Elektronik sigara kullanımının arttığını dile getiren Arslan, “Elektronik sigara içerisinde de benzer dediğimiz grup bir kanserojen madde bulunmakta ve kesinlikle ve kesinlikle yasaklanmış durumda. Kullanılmaması önerilmekte. Fakat kullanımı şu an gittikçe artmaktadır. Mutlaka elektronik sigara kullanılmamalıdır” diye konuştu.

Akciğer kanserinin belirtilerine değinen Arslan, sözlerine şöyle devam etti:

“En sık görülen öksürük. Nasıl bir öksürük bu? Kronik bir öksürük. Üç haftadan uzun süren bir öksürük. Bu balgamlı ya da kuru öksürükte olabilir. Bunun dışında öksürükle kan gelmesi. Bu da akciğer kanserinin diğer belirtisidir. Yine solunum yollarında daralmaya bağlı olarak hırıltılı solunum olabilir. Tümörün ses tellerini, sinirlerini felç etmesi nedeniyle seste kısıklık olabilir. Parmaklarda çomaklaşma olabilir. Kemiklerde yayılma ya da göğüs kafesine yayılması sonucunda şiddetli ağrılar. Bunlar ön belirtiler.”

Akciğer kanserinden korunma yollarını anlatan Arslan, "Sigarayı hiç içmemeliyiz, içiyorsak da bırakmalıyız. Elektronik sigaradan, pipodan, tütünden uzak durmalıyız. Radon gazıyla ilgili evimizde ölçümler yaptırabiliriz. Temiz hava, temiz ortam sağlamalıyız. Yürüyüş ve sporlar yapmalıyız” dedi.