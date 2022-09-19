Doğa harikası Güver Uçurumu'nda çevre operasyonu

Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü 17 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde paydaşlarıyla birlikte Doğa harikası Güver Uçurumu'nda temizlik etkinliği düzenledi. Belediye Başkanı Turgay Genç'in de katıldığı Dünya Temizlik Günü etkinliğinde torbalar dolusu çöp toplanırken, yine çöpler arasında bitkin halde bulunan bir kaplumbağaya su verilip doğaya salındı.

İlçede çevre ve doğa bilincinin geliştirilmesi için sürekli projeler düzenleyen Döşemealtı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 17 Eylül Dünya Temizlik Günü'nü unutmadı. Günler öncesinden farkındalık oluşturmak ve doğanın korunması amacıyla insanları bilinçlendirmek için hazırlık yapan ekipler bu yıl geniş katılımla temizlik etkinliği düzenledi.

Döşemealtı Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliğe Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Antalya Bilim Üniversitesi, Decathlon, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Erasta AVM, Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM), Nar Masa ekipleri ve günülüler katıldı. Doğa harikası Güver Uçurumu'nda yapılan temizlikte onlarca torba çöp çıkarıldı. Çöpler arasında bitkin halde bulunan bir kaplumbağaya su verilerek tekrara doğaya salındı.